Rafa Nadal va aclaparar ahir Tomas Berdych (6-0, 6-1 i 7-6) per avançar, per onzena vegada, a quarts de final de l'Open d'Austràlia confirmant les seves millor sensacions. Mentrestant, Roger Federer va caure elminant davant Stefanos Tsitsipas que s'enfrontarà a Roberto Bautista. El castellonenc avança per primer cop a la seva carrera als quarts d'aquesta comepetició.