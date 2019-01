El Sant Pere Pescador suma el tercer triomf en els últims quatre partits

El Sant Pere compta els partits per victòria aquest 2019. Les de Joan Pont van superar el Son Sardina (4-3) i sumen 9 punts dels 12 últims en joc gràcies a un gol a l'últim minut.

Les locals van dominar durant la primera part davant un rival, el Son Sardina, que només va defensar. Però les de Pont no van estar encertades de cara a porta. La sort va canviar just abans de passar al descans, quan les gironines, per mitjà de Blanca Cros i Laura Ríos van posar el 2-0.

La tònica no va canviar en la segona part, però les visitants es van trobar amb dos gols en les dues úniques ocasions que van tenir en tot el partit. El Sant Pere va seguir insistint per poder guanyar el partit i va trobar recompensa amb un gol de Rey en l'últim minut de partit que feia justícia i els tres punts es van quedar a casa.