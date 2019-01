Un sòlid Bordils empata a Santoña i continua sumant punts lluny de casa

El Bordils segueix sumant lluny del Blanc-i-verd. Després de sis desplaçaments perdent, els de Sergi Catarain sembla que han trobat la tecla per puntuar com a visitant. Ahir, van tenir la victòria a prop a Santoña, però al final es van haver de conformar amb un empat (26-26).

Tot i les baixes que té el conjunt de Sergi Catarain en els desplaçaments lluny del Blanc-i-verd, els visitants van començar plantant cara un rival que si guanyava, empatava de punts en la classificació. Així, els gironins van aconseguir agafar un avantatge còmode de quatre gols després dels 10 primers minuts de joc (4-8).

Amb el 4-8, el tècnic local va demanar temps mort, i va ser a partir d'aquí que els càntabres van reaccionar amb un parcial de 8-3 en els següents 10 minuts per capgirar el marcador (12-11).

Però tot i haver perdut l'avantatge en el marcador, els gironins no van abaixar els braços i van seguir amb l'actitud dels primers minuts perquè els rivals no ampliéssin la diferència. I així va ser, ja que els de Catarain no van anar mai tres gols per sota i al descans s'hi va arribar amb un resultat de 16-14 que ho deixava tot obert en el segon temps.

El Bordils va sortir dels vestidors amb la intenció de capgirar ràpidament el marcador i ho va aconseguir amb un parcial 1-4. D'aquesta manera, passats vuit minuts i mig de la represa, els visitants dominaven per 17-18. Un avantatge que es va ampliar gràcies a les dianes de Sergi Mach i Moreno (17-20).

Però els de Catarain van tornar a perdre aquest avanatge de tres gols. Els locals van igualar el partit en el 21-21 i es va entrar en els últims 10 minuts amb 22-22 al marcador i tot encara per decidir.

El 23-22 posava per primer cop els rivals per davant en el marcador en la segona part, però els blanc-i-verds van seguir fent el seu partit i van tornar a agafar un avantatge de dos gols (24-26) quan faltaven cinc minuts pel final.

En els últims minuts, dos gols locals van impedir un nou triomf d'un Bordils (26-26) que continua sumant lluny del Blanc-i-verd.