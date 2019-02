De la Costa Brava a l'Índia

El FE Palamós es va inscriure aquesta temporada al grup 29 de Quarta Catalana. Es tracta d'un nou equip fruit de l'acord amb l'empresa internacional Perfect Football, que té l'origen a l'Índia. L'equip és entrenat per Amós Gasca, exjugador del Palamós, entre d'altres, i la plantilla està formada per una barreja de futbolistes d'aquí i de l'Índia, tot plegat, per fomentar l'aprenentatge dels jugadors d'aquella nacionalitat i afavorir que puguin desenvolupar el seu talent a Europa. Per tant, hi ha jugadors de l'Índia que han arribat fins a la Costa Brava per conèixer de ben a prop com es treballa el futbol aquí, però també passa a la inversa perquè hi ha un jove futbolista palamosí que d'aquí a pocs dies farà les maletes rumb al país asiàtic per jugar i entrenar allà. Es tracta d'Adrià Recasens, un palamosí de 20 anys que entrena l'Aleví A de la Fundació i també forma part del cos tècnic del juvenil A. A més a més, a l'Adri també li queda temps per calçar-se les botes i jugar amb el FE Palamós de la Quarta Catalana.

De fet, ho va fer per última vegada el passat dissabte i el comiat va ser d'allò més feliç perquè els palamosins es van imposar per 4 a 2 al Monells. L'Adrià Recasens explica com és el Palamós B: «hi ha uns deu jugadors d'aquí i nou de l'Índia. Ens entenem en anglès, tot i que ells cada cop parlen més bé el castellà». I com sorgeix la idea que un palamosí vagi cap a l'Índia i amb quina finalitat? Recasens respon que «la possibilitat de marxar a l'Índia va aparèixer en un entrenament matinal que fan els nois d'aquest país asiàtic, a partir d'aquí, vaig parlar amb l'Òscar Riera (responsable a Espanya de Perfect Football Academy), i li vaig dir mig en broma que volia marxar a fora, però ell em va dir que si volia podia anar a l'Índia». Les converses van anar a més fins a fructificar i allò que va néixer com un comentari més finalment ha esdevingut una realitat.

L'aventura per a un vailet de 20 anys de marxar cap a un país de les dimensions de l'Índia amb més de 1.240 milions d'habitants és important, i en aquest sentit, Recasens explica que «a casa hi ha la preocupació lògica, però en tot moment m'han donat suport. El futbolista gironí afegeix que «els amics sí que es van sorprendre més perquè es tracta d'un canvi cultural gegant, però crec que l'experiència serà bona». El jove tècnic i jugador del FE Palamós explica que «viuré a la ciutat de Hajipur, d'uns tres milions d'habitants, situada la província de Rajastan i hi vaig sol». Un cop allà la tasca que realitzarà serà «jugar de forma amateur a les files del Rajastan i m'encarregaré d'entrenar els nens de l'Acadèmia». Pel que fa a l'idioma, Recasens assegura que «no crec que sigui un obstacle perquè el nivell que tinc d'anglès és bastant alt».



Preparant les maletes

Aquesta temporada, l'Adri comparteix vestidor amb futbolistes indús i considera que «el seu nivell cada vegada és més alt, van arribar a Palamós partint gairebé des de zero i cada cop milloren més i no desentonen». El viatge del jove palamosí cap a terres asiàtiques comença ben aviat: «marxo cap allà el dia 11 de febrer i en principi la idea és estar-m'hi quatre mesos». Tot i la seva joventut, Adrià Recasens té clar que la seva idea i somni de futur és dedicar-se professionalment al món del futbol, perquè «m'agradaria molt poder dedicar-m'hi, sé que és complicat, però lluitaré per aconseguir-ho». Per aquest motiu, el palamosí adverteix que «no em fa res moure'm pel món per aconseguir oportunitats».

Abans d'emprendre el viatge els companys d'equip del FE Palamós de Quarta Catalana van organitzar un sopar desitjant-li sort a l'Adrià en la nova aventura que és a punt d'encetar. A més a més, abans del partit contra el Monells de dissabte passat, el jove tècnic/futbolista va voler enviar un missatge d'agraïment al club palamosí: «Com ja sabeu tots, m'acomiado físicament del Palamós i sobretot del seu futbol base, on vaig començar a jugar als 5 anys. No sé si l'experiència em durarà quatre mesos o acabaré fent vida allà, però per mi ha sigut un plaer formar part del club del meu poble i rodejar-me cada any de gent increïble que m'ha permès aprendre en cada moment, moltíssimes gràcies a tots, si algú necessita alguna cosa poden comptar amb mi en tot», va escriure.