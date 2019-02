Un incendi a la ciutat esportiva del Flamengo deixa almenys deu morts

Almenys deu persones han mort i diverses més han resultat ferides en un incendi declarat aquest divendres al centre d'entrenament del club de futbol Flamengo, a Rio de Janeiro, segons han informat fonts oficials.

Segons el cos de Bombers, hi ha a més de tres ferits, dos dels quals estan en estat greu. El succés ha tingut lloc la matinada d'aquest divendres a les instal·lacions del Ninho do Urubu, on s'entrena el conjunt carioca i les categories inferiors, a la zona oest de Rio.

Les flames han destruït l'allotjament on dormen jugadors de base del Flamengo menors de 18 anys, segons va dir el tinent-coronel dels bombers, Douglas Hénaut, als periodistes.

Els equips de bombers que es troben al local ja han aconseguit controlar les flames i a hores d'ara treballen per evitar nous focus. De moment, es desconeix el motiu de l'incendi.

Rio de Janeiro es recupera encara del fort temporal de pluja i vent que va refermar sobre la capital fluminense la nit de dimecres i que va deixar sis morts, inundacions en diversos punts de l'urbs, esllavissades de terra, la caiguda d'uns 170 arbres i desenes de vehicles destrossats.

La zona oest, on es troba el centre d'entrenament del Flamengo, va ser una de les més afectades per aquesta tempesta. Ninho do Urubu, considerat com un dels centres d'entrenament més moderns de Llatinoamèrica, compta amb un mòdul per a l'equip professional del Flamengo, dos camps i un espai específic per a la preparació de porters, a més d'una zona per a allotjaments.

El 2018 el Flamengo, que és l'equip de futbol més popular del Brasil, va inaugurar una nova estructura per a la primera plantilla i va deixar les instal·lacions antigues per als jugadors de les categories base del club.