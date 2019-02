El Girona començarà a la pista del Navarra la fase d'ascens a la LEB Or

El Navarra, que va acabar líder de la conferència oest (15-7), però que inicia aquesta segona fase en una modesta novena posició (4-6), serà el primer rival del Bàsquet Girona en la lligueta d'ascens que arrencarà el 27 de febrer (20.30) a Pamplona. La Federació Espanyola va sortejar ahir al matí el calendari del segon tram de temporada, en què l'equip de Quim Costa s'ha d'enfrontar als sis millors equips de l'altra conferència de LEB Plata. Els gironins, gràcies al triomf davant del Múrcia dissabte en la darrera jornada regular, han passat amb un balanç de 6-4 que els permet iniciar la pugna per pujar de categoria en tercer lloc, a només una victòria del Zamora i el Zornotza, que arrencaran com a líders.

La competició s'iniciarà el proper dimecres 27 de febrer i s'estendrà fins al dissabte 11 de maig, data en la qual l'equip campió aconseguirà l'ascens directe a la LEB Or. Els quatre següents classificats disputaran una doble eliminatòria entre els dies 18 i 25 de maig per determinar els altres dos equips que pujaran a la segona divisió del bàsquet espanyol. Superada la visita al Navarra, el primer partit a Fontajau serà el cap de setmana del 3/4 de març contra el Marín Peixe Galego de Pontevedra, que ara ocupa la vuitena posició també amb 4-6 de balanç, com el del Navarra.

Els altres rivals del Girona seran el Zornotza (d'Amorebieta), l'Estela (de Santander), el Queso Zamorano (de Zamora) i el Juaristi (d'Azpeitia). Per la seva banda els sis pitjors equips de cada conferència pugnaran en aquesta fase per no descendir a la Lliga EBA. En aquest grup hi ha dos equips catalans, el Vic i l'Hospitalet, que hauran d'intentar evitar caure a les sis últimes posicions.