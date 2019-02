Quique Olivé: un tècnic gironí a la recerca de talent futbolístic a la Xina

Ja fa uns quants anys que la Federació xinesa de futbol està intentant fer un pas endavant per acostar-se a l'elit mundial per mirar de tenir més presència als grans tornejos internacionals. Fins ara, només ha participat en un Mundial (2002) però la intenció dels dirigents del país és formar una bona base per recollir-ne els fruits d'aquí uns anys. La federació ha engegat un projecte per captar els millors joves de cada regió i entrenar-los amb metodologia europea. Per dur a terme aquesta tasca, el màxim organisme xinès ha confiat en una quinzena d'entrenadors de l'Estat, la majoria catalans, i entre els quals n'hi ha dos de gironins: Quique Olivé i Toni Aguilera. El projecte va començar a l'estiu amb un altre gironí, Jonathan Aragón, i ara, després de quatre mesos, engega la segona fase amb Olivé i Aguilera.

«És una experiència més i un repte professional apassionant. La idea és implementar el mètode de treball d'aquí, amb més pilota i més velocitat a l'hora de prendre decisions», explica Olivé. El tècnic, de 38 anys, és un clàssic del futbol gironí amb passat al Marca de l'Ham, Sàbat i el planter del Girona i Bons Aires i, també com a entrenador amb experiències a la base del Can Gibert, Sàbat o Palamós, entre altres. «Quan va sorgir la possibilitat, no m'ho vaig pas pensar gaire. M'agrada viatjar i el futbol és la meva passió, per tant, tot lligava. A més a més, ja havia voltat per Àsia i no ha suposat un canvi excessiu per a mi», destaca Olivé.

El gironí està destinat a Chon Gqing, una província de 30 milions d'habitants en la qual de moment s'està treballant amb «uns 200 o 300 nens». Olivé detalla que el projecte és semblant al de les seleccions autonòmiques que es fa aquí. «Cada entrenador està destinat a una província i ha de mirar de triar-ne els millors nanos per entrenar-los per d'aquí un temps poder nodrir la selecció absoluta amb els millors». Olivé, de moment, té contracte per a un any amb opció d'ampliar-lo a un altre.