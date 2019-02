Banyoles obre la temporada mundial de BTT amb un gran cartell de luxe

Banyoles obre un cop més la temporada mundial de BTT amb una llista d'inscrits de luxe. Aquest cap de setmana els millors bikers del planeta competiran a la capital de l'Estany, al circuit del Parc de la Draga, amb una graella digna de Copa del Món. Marotte, Tempier, Vogel, Valero, Cooper, Fumic, Mantecón, Sarrou, Drechou, Coloma, Sintsov, Gaze, McConnell? són només alguns dels candidats a batre el gran triomfador de les anteriors edicions: Koretzky. Arrenca la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point.

Si aquests dies Banyoles és coneguda com a la catedral del mountain bike no és per casualitat. Més de 900 corredors de més de 30 països, arribats de cinc continents diferents hi competiran. Els neozelandesos, Anton Cooper (Trek Factory Racing) i Samuel Gaze (Specialized Racing) i els corredors del Cannondale Factory Racing Maxime Marotte i Manuel Fumic, segur que seran grans protagonistes de la cursa, igual que ho van ser en la passada Copa del Món.

D'altres atractius de primer nivell seran el KMC EKoi Orbea al complet, liderat per Victor Koretzky, al costat de Florian Vogel, Thomas Litscher, Annie Last, Malene Degn i Milan Vader; el Team Massi, que comptarà amb Hugo Drehou, Pasquine Vandermouten, David Rosa, Loana Lecomte i Thomas Griot; i el campió argentí Catriel Soto, que competirà al costat del Campió d'Espanya i medalla de bronze en el campionat d'Europa, David Valero i Natalia Fischer (MMR Factory Racing Team). L'equip italià Bianchi-Countervail MTB Team, amb Chiara Teocchi, Nadir Colledani i el francès Stephane Tempier, tampoc han volgut perdre's la cita. Els seus compatriotes Jordan Sarrou, Axel Zingle, Thomas Bonnet i Mathis Azzaro debutaran amb l'Absolute Absalon.

El BH Temple Cafes UCC, comptarà amb el medallista olímpic Carlos Coloma, Carlos Canal i el corredor local Josep Duran, que s'enfrontarà a l'altre ciclista que corre a casa, Jofre Cullell (Megamo Factory Team). Segur que serà un bonic duel, on també hi voldrà dir la seva el romanès Vlad Dascalu del Brújula Bike, que completarà la seva representació amb Ricardo Marihneiro i Lejla Tanovic. L'equip Primaflor Mondraker Rotor arriba amb tot: el rus Anton Sintsov, Pablo Rodríguez, els australians Rebecca McConnell i Daniel MacConnell, Maria Rodríguez i David Campos faran que comptin amb més d'una opció de podi. I com que es tracta d'una cursa única, els que ja hi han participat, no dubten a repetir, com és la guanyadora del 2018, Elisabeth Brandau.

Aquesta és una prova Hors Categorie que anticipa l'estat de forma de les grans estrelles de la disciplina. Exigents carreres que es viuen amb gran emoció, a causa de l'espectacular empenta de tots aquells espectadors locals i estrangers, que es deixen l'ànima a animar sense parar fins al final. Un gran nombre de candidats es repartiran els punts UCI, en una prova de Cross Country mundialment coneguda, gràcies al seu públic, a la seva organització i al nivell dels participants. Les inscripcions es van tancar dimarts.

Demà hi haurà la competició femenina al circuit del Parc de la Draga a partir de 2/4 de 4 de la tarda. Per diumenge quedaran les curses masculines, a partir de 2/4 i cinc minuts de deu del matí, al mateix indret.