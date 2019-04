El MIC valora amb èxit l'ús del VAR

El president del MIC, David Bellver, va ser una de les persones que van ajudar a omplir l'estadi palamosí en les quatre finals del MIC que s'hi van disputar el passat diumenge. Un cop acabada la 19a edició del Mundialet de futbol base de la Costa Brava, va explicar que «estem encantats amb tot el territori i municipis que ens segueixen fent confiança, perquè sense ells seria molt difícil tirar endavant un projecte com aquest». David Bellver va voler destacar les xifres d'aquest MIC «amb gairebé 1.000 partits de futbol en quasi 50 seus i fins a 364 equips de 43 països».

El president del torneig es va mostrar satisfet d'una de les principals novetats d'aquesta passada edició com és la implantació de l'àrbitre assistent de vídeo. Segons Bellver, «incorporar el VAR en totes les seus seria molt difícil, però estem molt contents que la Federació Espanyola hagi confiat en un torneig no oficial per implantar l'ensenyament a tots els àrbitres de Segona A de cara a l'any que ve». El desig de l'RFEF és, segons va anunciar Bellver, «de seguir utilitzant el MIC com a banc de proves». Per la seva banda, el director del MIC, Juanjo Rovira, va coincidir plenament amb Bellver a l'hora de valorar molt positivament el MIC 2019, «perquè així ens ho transmet la gent en forma de felicitacions i amb la voluntat de repetir».