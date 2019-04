El Bordils perd una ocasió d'or per segellar la permanència

El Bordils ha perdut de forma contundent a la pista de l'Agustinos d'Alacant (28-22), un rival directe per evitar el descens. Ha estat un partit on els blanc-i-verds han anat sempre a remolc i a partir del 8-4 en l'equador del primer temps ja no ha tingut opcions d'entrar dins el partit.

En la segona part, els visitants han arribat a perdre de 12 gols (21-9), tot i que una reacció als minuts finals ha aconseguit retallar la distància fins als 5 gols (27-22), però als segons finals els locals han marcat el 28-22 definitiu.

La derrota deixa als de Catarain a només dos punts del descens i amb l'average perdut amb l'Alacant, que ara mateix marca la permanència.