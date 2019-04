Neymar és castigat amb tres partits per criticar l'arbitratge

La UEFA va sancionar amb tres partits de competició europea el davanter del PSG Neymar per les crítiques a l'arbitratge del partit entre el seu equip i el Manchester United, que va suposar l'eliminació del francesos de la Lliga de Campions als vuitens de final. El brasiler, que no va jugar per lesió, va qualificar de «vergonya» el penal decisiu que va eliminar el PSG. «És una vergonya. Posen quatre persones que no entenen de futbol per analitzar una jugada».