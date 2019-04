El Peralada s'abona al patiment

Bona part de la permanència passava ahir pel Municipal de Peralada. Però va passar de llarg. I en conseqüència, el patiment s'allargarà una mica més. El filial del Girona va perdre contra l'Hèrcules (0-1), en un partit que va acabar condicionat per un gol fantasma a la segona part. Els nois de Narcís Pèlach Chicho van plantar cara a tot un Hèrcules disposat a anar per feina i que ben aviat va veure frustrades les seves intencions amb la gran posada en escena del conjunt xampanyer. Estaven sensacionals. Tot se'n va anar en orris, però, quan els visitants van sorprendre amb un gol d'Álvaro molt difícil de veure. El capità, Èric Montes, va intentar aixecar els ànims enviant com a resposta una fuetada que s'estavellaria al travesser. Això va mantenir endollats els xampanyers, que mai van deixar de buscar l'empat tot i viure els minuts finals amb bastanta polèmica. Ara, amb el descens a 1 punt i coneixent la victòria agònica del Sabadell, queden pendents del que faci avui el València Mestalla.

Necessitats d'una victòria per garantir els seus interessos -la permanència per al Peralada i el play-off per a l'Hèrcules- els dos conjunts van sortir disposats a competir amb la màxima intensitat. El que hi havia en joc s'ho valia. És per això que ahir es va viure una primera part vibrant a Peralada, amb arribades que deixaven l'ai al cor a les dues porteries. Primer va ser l'Hèrcules, per deixar clar qui era el que estava a la part noble de la taula. Chechu, rebent una centrada dins l'àrea, va fer-se un embolic topant amb la defensa xampanyera. I és que, als primers minuts, els locals només feien que treure aigua. A poc a poc, però, es va anar estabilitzant la balança.

Amb la reacció del Peralada, Iago va avançar metres fins a la frontal davant d'un Hèrcules imbatible. Tant era com s'ho fessin, que les pilotes sempre s'acabaven perdent. Fins i tot, el xut enverinat de Maxi Villa cap a la petita on hi havia Iago, que va topar amb un porter molt hàbil. Falcón va frustrar tots els xuts dels blanc-i-verds amb seguretat. Iago, inspirat, ho va intentar en diverses ocasions. La més clara va ser a l'equador amb un cop de cap que va sortir llepant el travesser. Abans, havia sigut Boselli qui havia intentat sorprendre a Falcón. Per la seva banda, Suárez també ho va fer. L'asturià va impedir fer pujar el marcador a favor dels visitants, que mostraven perill a la contra.

A la represa, va repetir-se el mateix guió. Encara que el Peralada hi creia una mica més. Al minut 50, Boselli es va oblidar del que deia la pissarra enviant una falta als núvols. Els xampanyers van continuar pressionant i en el seu moment més fi van encaixar un gol fantasma que condicionaria el desenllaç final. Una jugada amb polèmica provinent d'una pilota morta dins l'àrea va acabar colant-se pel segon pal després que un defensor local la desviés, segons mostren les repeticions. Montes va replicar amb un cacau des de la frontal que va estavellar-se al travesser.

Encara que el Peralada mai va deixar de creure-hi, aquell gol va canviar-ho tot. La desesperació ho va tacar tot. I, en conseqüència, hi va haver topades amb els rivals. Ferraresi també va tenir opcions amb un cop de cap, que va sortir llepant el segon pal de Falcón. La tensió va anar augmentant a mesura que passaven els minuts, convertint el terreny de joc en una autèntica olla a pressió. Fins i tot, l'àrbitre va expulsar Teo i Marc Vito, a la banqueta, per replicar.