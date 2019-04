Bottas surt de Bakú com a líder del Mundial dominant d'inici a final

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) va guanyar el Gran Premi d'Azerbaidjan de Fórmula 1, quarta cita d'un Mundial, que ara mateix encapçala ell mateix per davant del seu company d'equip, el britànic Lewis Hamilton, que ahir va ser segon. Mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va acabar en la carrera a la setena posició.

D'aquesta manera, Mercedes ha fet història, ja que mai cap escuderia havia aconseguit quatre doblets consecutius en un campionat de Fórmula 1, i ho ha fet en les quatre primeres curses del campionat.

Liderant de principi a fi sobre el traçat urbà de Bakú, Bottas va obtenir el triomf sense ensurts i va aconseguir amb això els 87 punts al capdamunt de la classificació general del Mundial. Per la seva banda, la segona plaça de Hamilton li va servir per sumar 18 punts i col·locar-se en total amb 86, cedint el lloc d'honor al seu escuder i allunyant-se de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), tercer en aquest Gran Premi. L'alemany no va tenir massa problemes per defensar l'última plaça del podi per davant de Max Verstappen (Red Bull). Cinquè va ser l'altre Ferrari de Charles Leclerc, que va protagonitzar una remuntada sortint des de la desena posició després d'estavellar el seu cotxe en la qualificació. El madrileny Carlos Sainz (McLaren) va puntuar per primera vegada en el Mundial acabant en la setena posició, sortint des de l'onzena.