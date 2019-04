El Salt Gimnàstic es classifica per a la fase final pel títol de Primera Divisió

El Salt Gimnàstic es va classificar dissabte per a la fase final pel títol de Primera Divisió de gimnàstica rítmica després d'acabar en la tercera posició de la tercera i última prova de la Lliga Iberdrola. Les saltenques, amb una puntuació de 193.533, van aconseguir ocupar l'últim lloc del podi i, de pas, aconseguir la darrera plaça per a la fase final. Layra Bechadeju, Gina Bou, Sara Coll, Nora Fernández, Bonnie Godino, Marina González i Laura Mora van ser les encarregades de sumar el primer podi per al club en aquesta edició.

Van ser les mallorquines del Xelska qui es van imposar en la tercera mànega de la competició també en la classificació general.

La fase final es disputarà entre el 14 i el 16 de juny en una seu encara per designar. Juntament amb el Salt, participaran en aquesta fase final el Xelska, l'Egia de Manresa i l'Hospitalet.