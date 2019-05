Sergi Raset creu que l'Olot aspirarà aviat al «play-off» d'ascens a Segona

El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, compleix tres anys al capdavant de la secretaria tècnica del club garrotxí. Diumenge, l'endemà de l'empat del seu equip contra l'Ejea, que els manté en llocs de Copa, va ser al Nou Estadi per veure el Palamós-Vilassar i va poder conversar amb el vicepresident esportiu del degà, Robert Aldavert Robi, amb qui va compartir vestidor en l'època de Piterman a Segona B. No va transcendir si havien parlat de Pepu Soler, el golejador del degà amb 22 dianes.

Amb els garrotxins salvats a falta de dues jornades, els ha sorgit un nou objectiu, que és el de la classificació per a la Copa del Rei amb aquest format que permet als set primers, sense comptar els filials, entrar-hi. Sobre un possible ascens a Segona A, Raset va dir que «això són paraules majors! Però la veritat és que molta gent m'ho diu, crec que l'Olot s'ha identificat aquests darrers anys per una clara aposta pels jugadors catalans, gironins i de proximitat, volem que el vestidor se senti seu el projecte i a partir d'aquí créixer».

L'exjugador va afegir que «la ciutat està volcada amb el futbol, ve molta gent a l'estadi i hi ha una junta que fa anys que hi és, treballen de forma seriosa i el club està ben estructurat. Per aspirar a cotes més altes es necessita un pressupost més alt per poder tenir algun jugador de més nivell, però, si seguim en aquesta línia, l'Olot pot aspirar a fer un play-off a Segona A, seria ideal».