El càmping Las Dunas acollirà els millors windsurfistes del món

En breu comença la segona edició de Las Dunas European Freestyle Pro Tour, una prova del circuit europeu de windsurf en la disciplina de freestyle que organitzen conjuntament el Càmping Las Dunas i l'escola nàutica Fase Wind. Aquest esdeveniment tan esperat pels amants de l'aigua i dels esports de lliscament tindrà lloc del 21 al 26 de maig al municipi de Sant Pere Pescador. La badia de Roses s'omplirà de veles. Els windsurfistes de més d'una desena de nacionalitats diferents demostraran les seves habilitats oferint un espectacle de trucs, cada un dels quals rebrà una puntuació diferent fruit de la seva dificultat, varietat i estil. I què passa si no fa vent? La modalitat de TOW-IN es realitza estirant el windsurfista amb una moto d'aigua, i es realitza el truc just davant de la platja. Per tant, tant si tenim bones condicions de vent com si no, l'espectacle està garantit.

Enguany l'organització ha volgut afegir la categoria júnior, en què es podrà comprovar l'alt nivell de les noves generacions, i així motivar la nostra mainada a practicar aquests esports que tenim tan a prop de casa.

D'altra banda, tant el càmping com l'escola se centren en el públic familiar i, per tant, des de l'organització es vol promoure un gran ventall d'activitats pensades per a tota la família, inclosa la possibilitat d'iniciar-se i provar de primera mà diversos esports relacionats amb el mar. És per aquest motiu que durant el cap de setmana s'ofereixen packs d'allotjament i entrades de dia a preus competitius, que permetran a tothom gaudir no solament de les increïbles instal·lacions del càmping, com ara la seva piscina amb tobogans, sinó també de les activitats.