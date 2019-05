El Farners perd a casa contra el Sabadell Nord i es complica més la permanència

El Farners té una mica més lluny la permanència després de caure ahir a casa per un clar 0-4 contra el Sabadell Nord en un partit que es va decidir a la segona meitat. Primer amb un gol en pròpia porta d'Oscar Parcet (m. 55) i després amb els tres que els sabadellencs van marcar en els últims deu minuts: dos de Jairo Díaz (88 i 86) i el quart de Penña en el 89. Amb 35 punts, el Farners es queda en la setzena posició a tres punts de la permanència a l'espera dels partits d'avui de rivals directes com Can Vidalet o la Jonquera.