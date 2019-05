S'acaba el somni de l'ascens a Lliga EBA pel Sol Gironès Bisbal

S'acaba el somni del Sol Gironès Bisbal per lluitar per l'ascens a la Lliga EBA després de perdre a la pista del Badalonès (75-63) en el partit de tornada dels quarts de final per pujar de categoria. Els bisbalencs ja havien perdut per un punt el partit d'anada a casa (80-81), i ahir en cap moment es van poder posar per davant el marcador, tot i que no es van rendir.

El partit va anar igualat fins als quatre minuts de joc (12-10). Després, un parcial de 8-2 pels locals els va fer agafar un avantatge de vuit punts (20-12). Una renda que va augmentar al final del primer període (25-14). Aquests onze punts de diferència van ser els mateixos al descans (42-31), però en l'equador del segon quart els badalonins van tenir un màxim avantatge de 15 (31-16).

Les esperances van reviure al final del tercer període, quan els visitants van aconseguir reduir distàncies a només sis punts (58-52). Tot i això en l'últim quart els locals van ser superiors i van acabar imposant-se per 12 punts (75-63).