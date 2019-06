La Sea Otter tanca amb rècord de públic

La Sea Otter va abaixar ahir el teló amb rècord d'assistència. Després de la gran afluència de públic divendres i dissabte, l'organització ja preveia superar els 50.000 visitants de l'any passat, i els va superar de sobres. Un total de 60.000 persones han passat al llarg del cap de setmana pels voltants del pavelló de Fontajau per visitar els estands, on es podien veure exposades moltes de les grans marques de la indústria ciclista, i també gaudir de diferents modalitats de curses. D'aquesta manera, amb la seva tercera edició, la Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show s'ha consolidat com una de les fires més importants del panorama ciclista europeu.

En un espai de més de 60.000 m2 els públic ha pogut visitar gairebé 200 estands i provar uns 500 models de biciclets. Totes les activitats que s'han dut a terme al llarg del cap de setmana han tingut una gran afluència de públic, ja siguin les activitats per a tota la família o de caire infantil, com les proves esportives d'alt nivell. A més, prop de 400 de les millors marques de la indústria del ciclisme es van deixar veure pels voltants de Fontajau. Totes satisfetes perquè han trobat una gran oportunitat de negoci i han tancat aquests tres dies amb un gran número de vendes, a més de fer contactes amb nous clients i proveïdors especialitzats.

Aquest any hi havia un total de 28 proves ciclistes, que van arreplegar un total de 6.175 corredors provinents de diferents països, superant en un vint per cent la xifra de la passada edició. Exprofessionals del ciclisme com Joaquim Purito Rodríguez, Angel Edo o Angel Vicioso no es van voler perdre la prova del Critèrium, que va retre homenatge a Alberto Losada. També un excislita afincat a Girona com és David Millar, que dissabte va participar en la prova de Brompton -una bicicleta plegable- amb una bicicleta dissenyada en col·laboració amb la seva pròpia marca.

Per concloure aquesta tercera edició, l'organització tenia programat un dels plats forts del cartell, la Super Cup Massi, i no va decebre. El ciclista de Nova Zelanda Sam Gaze va repetir la victòria de l'any passat, mentre que les altres dues posicions del podi van ser molt disputades. Thomas Griot va aconseguir la segona plaça i Carlos Coloma va acabar tercer després de superar en l'esprint final el ciclista de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell, que va ser quart i millor de la categoria sub-23. A més, el colomenc és el nou líder de la classificació general de la Super Cup Massi, per davant del noezelandès vencedor ahir.

Girona és una terra molt arrelada al ciclisme i ho demostren els nombrosos professionals d'alt nivell que, des de fa ja anys, han trobat en diferents llocs de la comarca els espais idonis per poder sortir a entrenar i preparar-se amb les grans curses de l'any. Però també ho demostra com Girona va acollir aquella inoblidable sortida de la sisena etapa del Tour de França d'ara ja fa 10 anys. I ho reafirma amb l'èxit de la tercera edició de la Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show.