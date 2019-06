Rubi entrenarà el Betis fins al 2022 i el seu lloc a l'Espanyol serà per a David Gallego

El tècnic Joan Francesc Ferrer, Rubi, entrenarà el Betis les properes tres temporades, fins al 30 de juny de 2022, després d'abonar la clàusula de rescissió del contracte que l'unia amb l'Espanyol, amb el qual estava vinculat per a una temporada més.

L'Espanyol havia avançat, poc abans de l'anunci del Betis, la marxa del tècnic de Vilassar de Mar en la seva pàgina web oficial. «Joan Francesc Ferrer Sicília, Rubi, ha abonat aquest matí la quantitat de la seva clàusula de rescissió i, d'aquesta manera, es desvincula de l'RCD Espanyol de Barcelona, com el tècnic ja va comunicar la setmana passada al president Chen Yansheng», indicava el breu comunicat. Rubi ha dirigit 44 partits oficials al conjunt blanc-i-blau, amb un balanç de 16 victòries, 13 empats i 15 derrotes. Tot i patir una mala ratxa a la primera volta del campionat en què es va qüestionar la seva continuïtat, finalment va aconseguir classificar l'equip per l'Europa League en l'última jornada.



El relleu

Paral·lelament, l'Espanyol va oficialitzar l'anunci de David Gallego com a nou entrenador del primer equip, que deixa així el seu càrrec de preparador del filial. Signa per a les dues properes temporades. Aquesta és l'aposta del club arran la marxa de Rubi al Betis. La presentació del nou preparador es durà a terme avui mateix al migdia (12 hores) a l'RCDE Stadium, on compareixerà acompanyat pels responsables de la parcel·la esportiva. David Gallego acumula sis temporades al futbol base de l'entitat catalana. A més, el preparador es va fer càrrec del primer equip durant cinc partits en la campanya anterior, després que la directiva de l'Espanyol cessés el fins llavors entrenador Quique Sánchez Flores.

Rubí va enviar un comunicat a EFE explicant que no ha negociat a l'esquena de l'entitat blanc-i-blava i afirmant que la seva decisió no s'ha centrat en una qüestió econòmica. «Fins avui he guardat silenci per respecte a l'Espanyol i per a no anar rebatent totes aquelles informacions que han circulat sobre la meva persona; mai no he negociat d'esquena a l'Espanyol. No és la meva manera de ser, sempre he anat de cara i el club ha estat informat en tot moment», va argumentar l'entrenador, qui també va aclarir que la seva decisió de marxar al Betis «no ha estat per diners perquè em moc per altres valors».