Maverick Viñales, sancionat, sortirà sisè a Montmeló

Maverick Viñales (Yamaha) sortirà aquest migdia (14 h) des de la sisena posició del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que se celebra al circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló (Vallès Oriental). El pilot rosinc, que va quedar tercer en la final de Q2, en veure's superat per Marc Márquez (Repsol Honda), segon, i Fabio Quartararo (Yamaha), que va aconseguir la pole, va ser amonestat per conducta irresponsable

«Sincerament ha estat culpa meva, però pensava que ja havia caigut la bandera de quadres. No ho he fet expressament», confessava el pilot alt-empordanès.

Els catalans Maverick Viñales i Marc Márquez van ser els primers a sortir a pista i a poc a poc van aparèixer la resta dels pilots participants en la segona classificació (Q2) per veure com el primer líder era Viñales, amb un registre de 1:40.007, poc més de dues dècimes de segon més ràpid que Márquez (1:40.271). El de Cervera va superar-lo en la seva primera volta ràpida i també el francès Fabio Quartararo. Després, en una seqüència gairebé continua, tant a Franco Morbidelli (Yamaha) com a Àlex Rins (Suzuki).

En la següent volta, la tercera, Marc Márquez va ser el primer a baixar dels quaranta segons arribant a 1:39.898, ja molt a prop del millor temps del cap de setmana –que té Alex Rins (Suzuki) amb 1:39.547. Per darrere, el seguien gairebé en fila índia Rins, Petrucci, Quartararo i Morbidelli, fins aquell moment el més ràpid, 1:39.711. La segona classificació va entrar en una fase molt intensa en la qual l'italià Danilo Petrucci (Ducati) va ser dels primers a perdre pistonada en anar-se'n per terra al cinquè revolt del traçat en una caiguda molt absurda, potser fruit d'un pneumàtic davanter encara molt fred.



Albert Arenas, sisè en Moto3

El gironí Albert Arenas (KTM) sortirà des de la sisena posició en la categoria de Moto3, a quatre dècimes de segon de Gabriel Rodrigo (Honda), qui va marcar la pole. En Moto2 va ser Augusto Fernández el més ràpid en la jornada de qualificació.