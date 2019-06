Un gol de l'olotí Sielva supera l'Hèrcules i dona l'ascens al Ponferradina

El Ponferradina serà rival del Girona la temporada que ve a Segona Divisió després d'aconseguir l'ascens ahir al vespre al Toralín davant la seva afició contra l'Hèrcules. El conjunt del Bierzo duia un immillorable resultat del partit d'anada a Alacant (1-3) i no va patir en cap moment per mantenir l'avantatge. El gol d'Òscar Sileva (minut 4) va ser sufucient per frenar els anhels de remuntada de l'Hèrcules que s'haurà de quedar una temporada més a la categoria de bronze.

L'ascens va tenir color gironí perquè el gol de la victòria d'ahir dels de Jon Pérez, Bolo, va ser Òscar Sielva. El migcampista garrotxí, de 27 anys i format al planter de l'Espanyol amb qui va arribar a debutar a Primera Divisió, ha estat clau aquesta temporada amb els del Bierzo. Si Sielva va ser la cara de la moneda, la creu se la va quedar Chechu Flores. L'extrem de Sarrià de Ter, capità de l'Hèrcules, es va tornar a quedar a les portes de l'ascens amb el conjunt alacantí per tercera vegada. Al conjunt alacantí també es van quedar amb la mel als llavis Benja Martínez, ex del Girona i del Llagostera, Carlos Martínez, ex de l'Olot, i Pablo Íñiguez, ex del Girona.

El Ponferradina doncs torna a Segona A tres anys després de baixar-ne el curs 15-16 en l'última jornada amb una derrota contra el Girona (0-1). El conjunt del Bierzo ha aconseguit l'ascens després de finalitzar segon a la Lliga i de desfer-se del Cornellà i del Cartagena en les dues primeres eliminatòries del play-off d'ascens.