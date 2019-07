Nadia Colhado fitxa pel Flames Carolo francès

El cartell de Nadia Colhado en el bàsquet europeu és molt important i, pocs dies després d'haver trencat de mutu acord amb el club el seu contracte amb l'Uni, el Flammes Carolo francès ha anunciat el seu fitxatge.





Nadia Gomes Colhado renforce les Flammes ?



?? C'est une battante, internationale brésilienne (1,94m - 30 ans), dont l'impact rayonne sur un collectif. Elle rejoint les Ardennes en provenance du club espagnol de Girone. ??



? d'infos: https://t.co/DXwBcGNhtz pic.twitter.com/maiRNm70pu — Flammes Carolo (@FlammesCarolo) 8 de juliol de 2019

, va arribar l'estiu del 2017 provinent del Gipúscoa, i abans de lesionar-se la campanya passada era la jugadora més valorada de l'equip entrenat per Èric Surís amb 12,1 punts i 6,7 rebots per partit. Amb la seva sortida l'Uni s'evita un maldecap per excés de jugadores extracomunitàries a l'Eurolliga.ja podran jugar plegades sense necessitat d'haver de fer rotacions en la competició europea sempre que el director esportiu del club de Fontajau, Pere Puig, aconsegueixi completar la plantilla amb una pivot comunitària.