Nadia Colhado es desvincula de l'Spar Citylift Girona

"Estic molt feliç de formar part d'aquest equip un any més". Amb aquest tuit, escrit en català, Nadia Colhado responia l'11 d'abril passat a l'anunci de l'Spar Cityift Girona, també a través de les xarxes socials, de la seva renovació amb el club de Fontajau. Després de jugar moltes setmanes amb el canell de la mà dreta trencat, Nadia Colhado havia disputat el seu últim partit en l'anada de les semifinals de l'Eurocup contra el Montpeller i després va passar pel quiròfan a la Clínica Bofill. Avui, però, segons ha avançat Esport3 i ha confirmat aquest diari, Colhado i el club han pactat de mutu acord la rescissió del contracte i des de Fontajau ja s'està buscant una pivot comunitària que pugui cobrir el seu buit.

Nadia Colhao haurà jugat dues temporades amb l'Spar Citylift Girona, va arribar l'estiu del 2017 provinent del Gipúscoa, i abans de lesionar-se la campanya passada era la jugadora més valorada de l'equip entrenat per Èric Surís amb 12,1 punts i 6,7 rebots per partit. Amb la seva sortida l'Uni s'evita un maldecap per excès de jugadores extracomunitàries a l'Eurolliga. Adaora Elonu i Brittney Sykes ja podran jugar plegades sense necessitat d'haver de fer rotacions.