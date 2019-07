El Bàsquet Girona tindrà quatre rivals catalans en el grup est de la LEB Plata

A l'espera que la pilota comenci a botar, i ni tan sols amb els calendaris encara definits, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va definir ahir els grups de les seves principals competicions, on hi ha representació gironina. El Bàsquet Girona competirà per segona vegada a la seva curta història a LEB Plata i ho farà al grup est, tot intentant competir per estar a dalt i mirar de mantenir fins al final del curs les seves opcions per pujar de categoria. L'equip que entrena Àlex Formento i que acaba de tancar el fitxatge del base Albert Sàbat per mirar de fer un salt de qualitat, tindrà alguns rivals de pes com el Múrcia, Menorca o L'Hospitalet, entre d'altres, a banda d'enfrontar-se als filials del Barça i Gran Canària. També es va confirmar la composició de Lliga Femenina 1, on un any més hi competirà l'Spar Citylift Girona, el vigent campió. Una categoria per sota hi debutarà el Citylift GEiEG Uni. Ho farà al grup B. De la seva banda, el CB Quart serà l'únic representant gironí a la Lliga EBA després del descens del CB Salt.