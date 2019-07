Atletisme Diari de Girona tornarà a ser el mitjà oficial de la nova edició de la Cursa de la Dona

Esports Parra i Diari de Girona han renovat l'acord pel qual aquest rotatiu tornarà a ser el mitjà oficial de la 6a edició del la Cursa de la Dona, que se celebrarà el 6 d'octubre. Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web oficial www.cursadeladonagirona, així com el calendari d'entrenaments, cada dimecres des del 7 d'agost. Com a novetat, aquest any es compta amb la seva pròpia samarreta Yerse. Un any més, Banco Mediolanum és el patrocinador principal de la Cursa, en la seva aposta per donar suport a les activitats de la ciutat.