Quarta posició del PA Maçanet al Mundial de patinatge

Una bona actuació no li ha servit al PA Maçanet per penjar-se una medalla al Mundial de patinatge en la competició de grups petits que s'ha celebrat aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les noies de Sandra Casadevall i el seu 'Follow me' han signat una quarta posició final, mentre que la prova se l'ha apuntat el CP L'Aldea, tercer en l'últim europeu. Han completat el podi el CP Gondomar gallec, plata, i el Roma Roller Team, bronze.