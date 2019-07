Griezmann accepta «el repte»

El francès Antoine Griezmann va assegurar, en la presentació com a nou jugador del Barcelona, que «si cal demanar perdó» a l'aficionat del Barça pel documental La decisió, en què l'any passat va anunciar la seva continuïtat a l'Atlètic de Madrid refusant llavors el seu aterratge a Barcelona, ho farà «al camp».

En la seva primera compareixença com a nou futbolista blaugrana, el davanter va tenir paraules d'agraïment cap al seu exequip, va revelar que l'any passat va decidir no moure's per qüestions familiars i es va rendir davant l'argentí Lionel Messi, que va definir com el «LeBron James del futbol».

Griezmann, que lluirà el número 17 perquè el 7 ja el té adjudicat el brasiler Philippe Coutinho, va comparèixer acompanyat a l'Auditori 1899 del Camp Nou pel president Josep Maria Bartomeu i el secretari tècnic Eric Abidal. Un any després d'anunciar que es quedava a l'Atlètic de Madrid i rebutgés, així, l'oferta blaugrana, el davanter de Mâcon va signar pel Barcelona fins a juny de 2024.

«Tinc una família, una filla que era a l'escola, la meva dona la veia bé a Madrid i, per això, no estava preparat per fer aquest pas. Pensava que em faltava alguna cosa més a l'Atlètic i aquest any ha estat diferent», va raonar.

A diferència de l'any passat, Griezmann no va anunciar el seu futur mitjançant un documental. Malgrat les crítiques que va suscitar el vídeo La decisió al barcelonisme, no es penedeix d'haver-ho fet. «Puc haver fet algunes coses malament, però mai m'he penedit del documental, perquè és una cosa que volia fer en aquell moment. No vaig jugar amb cap de les dues parts. El més important és que al final estem junts. Si cal demanar perdó per a alguns serà al camp, on millor ho faig», va afirmar.

En aquest sentit, es va referir també a un possible enuig de Lionel Messi i Luis Suárez per no haver fitxat pel Barcelona l'any passat, quan van expressar públicament el seu desig de jugar amb el davanter francès. «Pot ser, pot ser (que s'enfadessin) ... però amb assistències podem arreglar-ho tot», va contestar entre rialles Griezmann, que de Messi va dir que «serà un llegenda per al meu fill i per als fills del meu fill».

En el pla esportiu, Griezmann arriba al Camp Nou amb la intenció de «donar profunditat, joc a un toc, assistències, gols i alegria» i es va posar com a objectiu guanyar-ho tot: Lliga, Copa i Champions. «He parlat una mica amb Valverde, però demà (avui per al lector) entrarem en els temes tàctics. He treballat per ser un jugador important en qualsevol posició del camp. L'única cosa que m'importa és fer-ho bé per ajudar l'equip», va apuntar. Tot i el comunicat de l'Atlètic de Madrid considerant que el Barcelona ha de pagar 200 i no 120 milions d'euros de la clàusula de rescissió per la seva contractació, Griezmann només va tenir paraules d'elogiar cap al club matalasser. D'això en va parlar precisament el president Bartomeu. «He parlat amb ells (amb l'Atlètic), i no crec que existeixi cap prova. Entenc que defensin els seus interessos, però tampoc veig que hi hagi una evolució positiva perquè no hi ha proves ni res de res», va manifestar.