Tir i talent per al Bàsquet Girona

Ara fa poc més de tres anys, el maig del 2016, la millor generació que ha sortit en els últims temps del bàsquet base blaugrana, la dels nascuts el 1998, guanyava a Berlín l'Eurolliga júnior de la mà de l'experimentat Alfred Julbe. El gironí Èric Vila, actualment al bàsquet universitari nord-americà, va ser l'MVP d'una final liderant un equip en què també destacaven Aleix Font, Rodion Kurucs, Pol Figueras, Atoumane Diagne o Màxim Esteban, que ahir es va convertir en el tercer fitxatge del Bàsquet Girona per a la seva segona temporada a LEB Plata.

Després del fitxatge d'Albert Sàbat, cridat a ser la referència de l'equip en el seu retorn a Fontajau, i d'un aler bregat a LEB Plata com Gerard Sevillano, el Bàsquet Girona incorpora un jugador de molt talent que, tot i no haver acabat de fer el pas de debutar amb el primer equip i no haver tingut excessiu protagonisme en el seu últim curs amb el filial, sempre ha tingut el cartell de promesa del bàsquet estatal. Habitual de les categories inferiors de la selecció espanyola, Màxim Esteban (21 anys i 2,01 d'alçada) és un aler amb molta capacitat per anotar tirant de fora i que, amb més de dos metres, pot ajudar en el rebot. «Té molta qualitat, és un tirador pur; molt tranquil a la pista i amb una mecànica de tir molt ràpida», el definia Julbe després de l'èxit, i parlava sobre un jugador que, amb només 21 anys, ha jugat les tres últimes temporades a LEB Or i també coneix la Plata perquè hi va debutar amb el filial blaugrana sent júnior de primer any. Aquesta temporada, amb Diego Ocampo a la banqueta, Màxim Esteban ha jugat 32 partits a LEB Or amb 3,4 punts en 12 minuts de mitjana. Números discrets que, sumats al descens del filial blaugrana i a la finalització de contracte, han acabat provocant la sortida d'Esteban del Barça i la seva arribada al projecte del Bàsquet Girona. Amb Sàbat, Sevillano, Esteban i la continuïtat de Sergi Costa, el nou projecte del club que presideix Marc Gasol ja té quatre peces confirmades a l'espera que, aquesta mateixa setmana, el club pugui tancar alguna nova incorporació.