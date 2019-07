José Martínez: «A l'Olot ja ens hem fet un nom a la Segona Divisió B»

Dimarts va començar la tercera temporada consecutiva de l'Olot a Segona B i la cinquena del seu capità: José Martínez. El veterà de 36 anys va renovar fa unes setmanes per una temporada més i seguirà sent un dels pilars del vestuari. És per això que, amb la tornada de l'equip als entrenaments, el capità ha estat el primer a parlar. «Estic molt content de ser aquí un any més. Ja en són cinc i és un orgull tornar a formar part d'aquest grup. Ha arribat gent nova, però ja la coneixem perquè és gent propera a la comarca. Són bons reforços, estan identificats amb el projecte i això és un punt a favor a l'hora de defensar uns colors», valora José sobre l'arribada de Joel Arimany i Albert Vivancos, jugadors nascuts a Quart i Bescanó, respectivament.

El conjunt de Garrido inicia una nova temporada a la categoria de bronze, però aquest curs es respira un ambient diferent. No hi ha la sensació d'intentar sobreviure un any més a la categoria, hi ha ambició per ser més que un dels candidats condemnats a patir per evitar el descens. «Ja ens hem fet un nom a una categoria tan dura com la Segona B, on hi ha equips gegants amb grans pressupostos. Després del bon curs que vam realitzar tothom ja ens coneix a la categoria, ja saben on és Olot i qui som, i a partir d'aquí toca créixer», té clar el capità, que tampoc vol generar més expectatives de les necessàries ni parlar de metes des del primer dia. «Els objectius els deixarem per a quan comenci la temporada, perquè serà la competició la que ens marcarà fins on podem arribar».

Una altra de les particularitats del nou Olot és que la plantilla està formada per 19 jugadors catalans i un de balear. A més, d'aquests 19 catalans, 18 són formats a comarques gironines o properes. L'aposta del conjunt volcànic per la gent de la casa i propera a la Garrotxa és cada vegada més forta i, amb aquesta identitat com a base, des del club s'espera fer un pas endavant com a entitat. «Ja s'ha demostrat que la gent de la casa és vàlida», valora el capità José Martínez.