«Amb Ballesté farem un bon tàndem a la porteria de l'Olot»

L'Olot va presentar ahir al migdia Marc Vito com a nou porter de la disciplina garrotxina. El de Terrassa arriba procedent del Girona per suplir la baixa de Xavi Ginard. Vito ha estat les dues últimes temporades al Peralada. Fa dos cursos va arribar al mercat d'hivern, de seguida es va fer amb la titularitat i va deixar molt bones actuacions amb els empordanesos. Aquest últim any ha estat el porter suplent de José Suárez. «Amb la sortida de Ginard quedava una posició vacant a la porteria, hem reaccionat ràpid i hem signat un gran porter. Té 23 anys, molt marge de creixement, un bon joc aeri i una gran presència física. Segur que li posarà les coses molt difícils a Ballesté», va valorar el secretari tècnic, Sergi Raset, sobre la nova incorporació..

Marc Vito es va formar a les categories inferiors del Barça, de la Damm i del Badalona, equip amb el qual va debutar a Segona B amb només 19 anys. A la Masia va coincidir amb el que ara serà el seu company a la porteria de l'Olot, Pol Ballesté. «Amb en Pol ja ens coneixem. Vam coincidir a les categories inferiors del Barça i som porters similars. Junts podem fer un bon tàndem a la porteria de l'Olot», va assegurar el terrassenc, qui reconeixia que de seguida es va veure captivat pel projecte del club. «Dilluns vam començar a parlar i de seguida em van convèncer perquè van mostrar molta predisposició perquè jo estigués aquí. És un projecte molt maco. Vull seguir creixent com a persona i professional i col·lectivament tant de bo puguem assolir la salvació i després mirar objectius més ambiciosos», es proposava Vito en aquesta nova etapa.

Amb la incorporació d'un nou porter de garanties per fer-li competència a Pol Ballesté, el qual està fent una pretemporada formidable, segueix la idea del club de mantenir el jove porter de 20 anys, Guillem Sacrest, entrenant-se amb el primer equip però competint amb el Sant Jaume de Llierca, el filial del club garrotxí. «En Guillem és un gran porter, però encara és jove, necessita jugar, equivocar-se, corregir errors i tenir més recorregut. Tant de bo algun dia sigui el porter del primer equip perquè és un jugador d'Olot i format a la casa», va dir Raset.