El Llagostera B cau i segueix amb el gol com a assignatura pendent del curs

El Llagostera B va tornar a perdre, aquest cop a domicili davant d'un dels aspirants a l'ascens. Tot i no puntuar, el filial blaugrana va donar mostres de no rendir-se i de voler revertir la situació, ja que va competir en tot moment i va generar ocasions per marcar i fins al tram final la Grama no va sentenciar l'enfrontament. Amb aquest resultat els gironins continuen tancant la classificació i la propera jornada visitaran el Manlleu.