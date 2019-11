El Barça presenta la seva quarta equipació amb la senyera com a protagonista

El FC Barcelona i Nike van presentar ahir la que serà la quarta samarreta de l'equip aquesta temporada, amb les quatre barres de la 'Senyera' com a protagonistes i en homenatge a les arrels de el club blaugrana. Sota el lema «Ho portem dins», el club va presentar aquesta nova equipació, la quarta de el curs, en homenatge als 120 anys del FC Barcelona i a les seves arrels catalanes.

És la primera vegada que el club presenta quatre equipacions en una mateixa temporada, i per a aquesta ocasió, tal com es va fer amb la primera samarreta, el nou disseny es posarà a la venda tant en la versió que llueix el primer equip de futbol, amb 'Rakuten' en la seva part frontal, com la que vas veure el Barça Femení, que des de l'any passat compta amb un patrocinador propi, Stanley. «Amb la nova samarreta, el Barça proposa un disseny contemporani amb les quatre barres en color vermell traçades en diagonal sobre un fons groc. Un altre detall destacat és el coll d'estil retro i en forma de V, mentre que els pantalons mantenen la tonalitat groga de la samarreta donant continuïtat a tot l'uniforme», detalla el club.

«És un orgull portar la Senyera, les quatre barres a la samarreta», va destacar el jugador Sergi Roberto, un dels capitans del primer equip i format al planter blaugrana. La nova equipació sortirà a la venda avui dimecres, en exclusiva a les botigues del Camp Nou, Canaletes, Gràcia, la Roca i l'aeroport de Barcelona.