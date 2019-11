Tots els gols de la 15a jornada de la Lliga SmartBank

Girona - Tenerife (1-0)

El Girona ha recuperat el somriure amb l'arribada de Josep Lluís Martí i va encadenar la segona victòria consecutiva en superar al Tenerife per 1-0 en el partit que va obrir la quinzena jornada.

Sporting de Gijón - Numancia (0-1)

El Numància es va situar dissabte en places de promoció d'ascens amb una victòria per 0-1 a la seva visita a l'Sporting, que va ser acomiadat per la seva afició amb una sorollosa pitada i crits de «fora, fora!».

Albacete - Lugo (0-1)

Un golàs d'Álex López, que va sortir de la banqueta, va donar els tres punts aquest dissabte al Lugo en la seva visita a l'Albacete, llastat per la seva manca de gol (0-1).

Deportivo - Elx (1-3)

L'Elx va furgar una mica més en la ferida del Deportivo, cada vegada més malalt a la Lliga Smartbank, incapaç d'aixecar-se, noquejat per la sangria que suposen els seus 27 gols en contra.

Osca - Reial Oviedo (3-1)

L'Osca va fer valer de nou la seva fortalesa a l'Alcoraz i es va imposar aquest diumenge per 3-1 a l'Oviedo en un partit amb poc futbol i molts de nervis.

Las Palmas - Alcorcón (1-1)

L'Alcorcón va mantenir la seva condició d'invicte com a visitant a la Lliga Smartbank amb un empat a Gran Canaria davant l'UD Las Palmas, en un accidentat partit en el que els dos porters titulars es van lesionar, així com el substitut del visitant, tot i que va acabar el partit i va resultar decisiu per als seu equip en el temps afegit.

Almeria - Saragossa (1-1)

José María Gutiérrez «Guti» va debutar aquest diumenge com a entrenador de l'Almeria amb un empat (1-1) a casa davant el Saragossa en un partit en el que cada equip va ser amo del joc en una part i en el que els locals es van adelantar a tocar del descans amb un tant de l'uruguaià Darwin Sánchez, i els visitants van igualar a la meitat de la segona part per mitjà de Miguel Linares.

Mirandés - Extremadura (2-0)

El Mirandés, fidel a la fortalesa i solvència demostrada al seu camp, ha sumat una nova victòria que l'allunya del descens i l'otorga un plus de confiança, davant un dèbil i inofensiu Extremadura que segueix immers en els últims llocs de la classificació.

Rayo Vallecano - Cadis (1-1)

El Cadis va posar a prova el seu sòlid lideratge a Vallecas davant un altre aspirant a l'ascens, el Rayo, al que va dominar durant gran part del partit adelantant-se al marcador amb un gol d'Iván Alejo, que va ser neutralitzat per l'argentí Oscar Trejo a la segona part.

Racing de Santander - Ponferradina (2-2)

El Racing i la Ponferradina van firmar taules (2-2) a el Sardinero gràcies a un gol a última hora del gironí Nuha, concedit pel VAR, que pot servir a l'entrenador local, Iv''an Ania, per mantenir-se una jornada més en el càrrec.

Màlaga - Fuenlabrada (0-0)

El Fuenlabrada va empatar (0-0) a la Rosaleda per segui en llocs de play-off, mentre el Màlaga, que va dominar però no va saber generar perill, es veu tan sols un punt per sobre del descens.