Cartagena Riqui Puig destaca en el partit solidari del Barça (0-2)

El FC Barcelona es va imposar (0-2) al Cartagena en un amistós celebrat a la localitat murciana amb fins solidaris després de les inundacions que va patir la zona el passat mes de setembre en el qual van destacar la direcció de Riqui Puig i els gols de Carles Pérez i Marqués a la segona part. Els d'Ernesto Valverde van viatjar a l'Estadi Cartagonova per ajudar a recaptar fons per ajudar la regió després de les riuades que van afectar Múrcia. En l'esportiu, els balaugranes va sortir amb jugadors del primer equip, però el duel va acabar sent del filial blaugrana amb un altre equip de Segona B.