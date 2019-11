La Copa engresca el Llagostera i l'Olot amb el somni de rebre un gran

La nova Copa del Rei dels 111 participants, amb un format trencador que portarà 10 clubs de Primera a camps de categories regionals, engresca el Llagostera i l'Olot mentre el Girona s'ho pren amb més resignació. Una reacció lògica perquè els dos representants gironins de Segona B hi tenen segurament més a guanyar que no pas els de Montilivi. Tant Oriol Alsina, l'entrenador dels blaugranes, com Sergi Raset, secretari tècnic dels garrotxins, pensen que ara és més senzill que els pugui tocar un gran (abans calia superar tres eliminatòries) i donen molta importància a la primera ronda, sobretot si tenen la fortuna de jugar-la de locals. El Girona, mentrestant, que jugarà de visitant sí o sí contra un Tercera (o un Segona B), només anhela haver d'afrontar el desplaçament més curt possible, sense fer fàstics a una carambola complicada, que seria que el sorteig deparés un derbi contra el Llagostera o l'Olot.

Delfí Geli, president del Girona, admetia ahir que el format «està pensat per donar al·licients i ajudar els clubs més modestos» però deixava clar que «tot i que la nostra prioritat és la Lliga, on tothom sap l'objectiu, tenim una plantilla llarga i a la Copa es podran donar minuts als joves i als jugadors que n'han tingut menys». El sorteig es farà diumenge a 2/4 d'1 del migdia, mentre els de Pep Lluís Martí estaran en ple partit contra el Ponferradina al Toralín. «Veurem quin rival ens toca, l'eliminatòria cau entre la visita a Sòria i el partit a casa amb el Mirandés, i tant de bo sigui un desplaçament logísticament assequible», va afegir.

Per Oriol Alsina jugar la Copa i fer-ne de sonades no és nou perquè ja ha dut el Llagostera a setzens dos cops (València i Deportivo). Dur novament un equip gran a casa «seria importantíssim, perquè més enllà de l'aspecte social i esportiu, en l'econòmic ens podria representar un 10% del pressupost, i això que per a alguns seria insignificant, per a nosaltres és una quantitat estratosfèrica». Alsina creu que és bàsic poder jugar a casa la primera eliminatòria «contra un rival de Segona B, tot i que també hi ha l'opció més remota de fer-ho contra un de Primera o Segona», i intentar tenir sort després en el sorteig de la segona ronda.

Sergi Raset, per la seva banda, va viure l'existós camí del Figueres a la Copa 2001/02 com a jugador arribant a semifinals. Ara el secretari tècnic de l'Olot creu que és una bona fórmula per engrescar l'afició amb una proposta diferent. «Mai ens hem pogut enfrontar a un gran en partit oficial a Olot i estaria molt bé. Ens prendrem la Copa molt seriosament». Raset recorda que fa dos anys es van quedar a les portes de setzens i també considera important poder jugar la primera ronda a casa.