L'Uni visita la pista de l'Al-Qázeres per treure's l'espina clavada del Gernika

«L'única derrota que hem tingut en Lliga ha estat just abans de l'aturada. Hem tingut temps de veure el que hem de corregir, ja que vam fer un mal partit contra Gernika», deia Èric Surís abans de viatjar a Càceres per enfronar-se aquest migdia a l'Al-Qázares (12 h). Un partit que les gironines esperen amb especials ganes per treure's l'espina clavada de la derrota en l'últim partit contra el Gernika a Fontajau que es va produir fa dues setmanes. Però tot i que sembla que amb l'aturada de seleccions hi ha hagut més temps per preparar el pròxim compromís, la setmana a Fontajau ha estat una mica complicada, ja que Maria Araujo i Laia Palau han tingut problemes físics, tot i que s'espera que puguin jugar avui.

El partit contra les extremenyes, un altre fora de casa, servirà per veure si l'Spar Citylift Girona continua amb aquest bon joc fora de casa, com afirmava Surís, ja que «estem jugant més bé a casa que a fora», i és que lluny de Fontajau l'equip ha pogut guanyar de forma còmoda, i a casa ha costat més tancar els partits.

El d'aquest migdia també serà el partit previ abans d'un nou compromís en l'Eurolliga, dijous a Fontajau contra el Dynamo Kursk. Però el preparador gironí avisa que «ens hem de començar a treure el vici de parlar d'un partit abans de jugar-ne un altre i aparcar les competicions quan toca». I és que les extremenyes tenen un bon balanç com a locals, i més al Serrano Macayo, un pavelló petit, amb molt ambient i on la gent està molt a prop de les jugadores. Les jugadores de l'Uni hauran de prestar especial atenció a les nord-americanes Carter i Simms en anotació, i en Paula Ginzo en el rebot.