Preparades per rebre el Kursk

Dimecres, a un quart de nou del vespre. La visita del Dinamo de Kursk de Marta Xargay i Roberto Íñiguez a Fontajau és una de les cites que l'afició de l'Spar Citylift Girona, i també la gent de dins el club, té marcades en vermell en la temporada del seu retorn a l'Eurolliga. Però, abans de pensar en l'actual subcampió d'Europa, calia recuperar les sensacions després de dues setmanes per l'aturada per les seleccions. I les (bones) sensacions van tornar per la via ràpida. El líder de Lliga Femenina-1 va deixar clar que el descans de la «finestra FIBA» no li va passar factura amb una convincent victòria a la pista de l'Al-Qázeres (42-70). Per als amants de l'estadística quedarà el partit de Brittney Sykes, 17 punts i 21 de valoració, o el de María Araújo, 13 punts i 8 rebots, però, anant una mica més enllà, la victòria de l'Uni d'ahir a Càceres s'explica per l'enorme domini català en la lluita pel rebot (24 a 48) i, sobretot, pel bon treball defensiu del grup, que només va permetre a les extremenyes anotar 7 punts en el primer quart (7-15) i 8 en el tercer (8-15).

Més dades estadístiques? El 13 a 92 de valoració. Però, passant dels números a les sensacions, l'Uni no es va deixar mai atrapar pels condicionants del partit -arrencada després d'aturada per seleccions, pavelló molt fred, jugar diumenge al migdia...- i les posades en escena tant de l'inici com de després del descans van ser alguns dels millors moments del partit. Especialment en defensa. I, un cop l'Uni està sòlid defensant, els punts sempre van arribant, com a l'inici del segon període, quan entren Brittney Sykes i María Araújo, que van obrir el primer gran forat en el marcador (11-25). Amb les dues nord-americanes, Arica Carter (2 punts i -6 de valoració) i Jennie Simms, ben controlades per la defensa de l'Uni, l'Al-Qázeres aviat va tenir ben clar que ahir no era el seu dia.

Al descans, l'equip gironí ja guanyava per 15 punts de diferència (22-37). Però Èric Surís va demanar una mica més. I la posada en escena del tercer quart va ser semblant a la del primer. L'Uni, collant en defensa, i les locals, amb problemes per jugar alegre i veient-se obligades a acabar molts atacs amb tirs forçats (Simms va fer un 5/16). Un triple de Rosó Buch va eixamplar la diferència fins als 27 punts ja a l'inici del darrer quart (30-57) i Andusic va acabar tancant el marcador amb el 42-70 final. Una diferència molt clara, 28 punts, però més enllà del marcador la solvència defensiva en molts moments del partit d'ahir és el que permet pensar que l'Uni està preparat per dimecres contra el potent Dinamo de Kursk quan, en lloc de les jugadores de l'Al-Qázeres, al davant hi hagi DeWanna Bonner, Natalia Zedhik o Marta Xargay