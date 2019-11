Els socis del Palamós pagaran 5 € per veure el partit amb el Vic

El duel de Primera Catalana entre el segon classificat (Vic) i el tercer (Palamós) d'aquest diumenge a les 12 al Nou Estadi s'ha decretat com a jornada econòmica. Els socis pagaran cinc euros i els qui no ho són, set. Joan Mármol, tècnic del degà, creu que el Girona B «juga una altra Lliga i està per sobre de tota la resta» i per això vol lluitar per la segona posició.