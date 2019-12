Messi guia la golejada del Barça

Una grada plena corejant el nom de Messi. L'astre argentí va oferir la seva sisena Pilota d'Or abans del començament del partit al públic present ahir al Camp Nou. Ho va fer acompanyat primer de la seva dona, Antonela, a les escales del túnel de vestidors, i posteriorment amb els seus tres fills, Thiago, Ciro i Mateo, a la gespa del Camp Nou. El seu fill gran, el mencionat Thiago va ser qui va fer entrega del guardó al seu pare perquè aquest el mostrés a tothom qui s'havia apropat a l'estadi. Amb aquesta prèvia l'enfrontament no podia decaure i havia de seguir la mateixa tònica de celebració. I els jugadors entrenats per Ernesto Valverde no van fallar. Ni Messi, tampoc.

Només set minuts va aguantar el Mallorca amb l'empat inicial quan Ter Stegen va fer una passada que es convertiria en la segona assistència de la temporada, a Antoine Griezmann perquè el francès conduís sense fre per mig camp per acabar batent Reina amb una suau però estètica vaselina. Passaven els minuts i el Barça s'agradava: tenia la pilota, dominava i es plantava una i una altra vegada a l'àrea de l'equip balear. Fins que en el minut setze Messi va voler demostrar perquè és el jugador amb més Pilotes d'Or al sarró. L'argentí va rebre una passada al vèrtex dret de l'àrea i fent una conducció en diagonal va poder superar Reina amb un gran xut que va treure les teranyines de la porteria. Els mallorquins van voler dir la seva i a través de Budimir van poder escurçar distàncies amb un gol amb una mica de fortuna. Una diana que va fer reaccionar el Barça, que va posar una marxa més. Primer Messi al minut 40, amb una altra fuetada, i després Suárez tres minuts més tard, culminant una gran triangulació de De Jong i de Sergi Roberto, van posar el 4-1. Un marcador amb el qual se'n van anar els vint-i-dos jugadors a la mitja part.

Després de la represa, tres quarts del mateix. Els blaugranes seguien sent els totals dominadors de la possessió, sense deixar que els balears s'aproximessin a la porteria defensada per Ter Stegen. Només Kubo ho va intentar en el primer quart d'hora del segon temps. Igual que els de Valverde, que semblava que es conformaven amb el 4-1. Només un xut de Griezmann a passada de De Jong va ser l'únic perill que van crear els locals en el primers compassos de la segona part.

Al minut 64, Budmir es va encarregar de posar una mica d'emoció al partit amb una rematada de cap centrada de Gámez. Ter Stegen va dubtar en la sortida i el davanter croat no ho va desaprofitar per marcar el seu segon gol de la nit.

I a partir d'aquí el duel va ser una mica més igualat. Cap dels dos equips arribava amb facilitat a la porteria rival, però era el conjunt local que estava tenint més paciència amb la pilota a l'hora d'elaborar les jugades d'atac, tot i que els jugadors es feien petits en xutar contra Reina. Ter Stegen també va estar fi per intervenir en un xut de Cucho Hernández des de fora de l'àrea que hagués suposat el 4-3, que hagués posat emoció fins al final.

Tot això, fins que al minut 83 va arribar, de nou, Leo Messi i va dir prou. L'argentí va ajustar al pal dret una deixada de Suárez dins l'àrea per fer el seu hat-trick particular i celebrar d'aquesta manera la consecució de la seva sisena Pilota d'Or. Carles Pérez i Suárez haguéssin pogut ampliar el marcador, però al final el 5-2 no es va moure més.