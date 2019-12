Fernando Vázquez es perfila com el nou tècnic del Dépor

La destitució aquesta setmana de Luis César com a entrenador del Deportivo de la Corunya ha deixat la banqueta del conjunt de Riazor pendent de tenir nou propietar. El nou consell d'administració, en principi, s'hauria decidit per Fernando Vázquez. El veterà entrenador, de 65 anys, tornaria així a la banqueta del conjunt gallec, la qual ja va ocupar durant la temporada 2013-14 en la qual va aconseguir l'ascens a Primera Divisió. Vázquez serà el tercer entrenador del curs pel Deportivo, cuer de la Lliga, que abans de Luis César ja va destituir Anquela pels mals resultats. Si finalment l'opció de Fernando Vázquez no es tanca, el club té sobre la taula els noms de l'ex de la Reial Societat, Martín Lasarte, i l'ex de la Cultural, Rubén de la Barrera.