Catalunya brilla al Campionat d'Espanya cadet i infantil de bàsquet a Huelva

La presència catalana a les quatre finals del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques cadets i infantils celebrades ahir a Huelva van acabar donant dues medalles d'or i dues més d'argent als representants de la FCBQ.

El cinquè i darrer dia del torneig arrencava amb la final infantil femenina, on l'equip dirigit per Àlex Rodríguez, juntament amb Laura Díaz i Jordi Guarch, es proclamava campió després de superar Madrid per un 45-53 i completar, invictes, un magnífic torneig.

La segona final la protagonitzava la selecció catalana cadet masculina amb Oscar de Paula al capdavant juntament amb Sergi Llurba i Marcel Roca. L'equip es va apuntar la plata en caure davant Madrid per un 62-55. D'altra banda, l'equip català infantil masculí entrenat pel seleccionador Rubén Muñoz amb Raul Laita i Míriam Palacios d'ajudants també es proclamava subcampió després de perdre contra Andalusia (58-68).

Finalment el títol cadet femení també va ser per a Catalunya, entrenat per Lluís Biosca i les seves ajudants Montse Gallegos i Santa Carrasco. A la final van tombar Andalusia per 74-62.