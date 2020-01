Una greu lesió al genoll esquerre deixa Helena Oma fora de combat

Tot eren somriures ahir en la roda de premsa de presentació de Marta Xargay a l'ajuntament fins que, de sobte, Cayetano Pérez va voler tenir un record per Helena Oma, just quan li acabaven de confirmar amb un missatge telefònic la seva greu lesió. L'aler es va fer mal diumenge a Fontajau poc abans del descans del partit contra el Quesos El Pastor (61-48). En una entrada a cistella va notar que el genoll esquerre se l'hi anava i va acabar a terra, amb evidents símptomes de dolor. Ràpidament la van traslladar als vestidors, sense poder posar la cama a terra, i se la van endur a fer-li proves, tot i que ja es temia un mal diagnòstic.

Ahir, finalment, dos dies més tard de la lesió, els serveis mèdics de l'Spar Citylift Girona van confirmar el pitjor dels pronòstics: la jugadora presenta una lesió múltiple al genoll esquerre amb el lligament anterior trencat amb afectació a d'altres estructures.

Aquesta lesió arriba en la seva quarta temporada com a jugadora de l'Spar Citylift Girona, etapa només interrompuda durant una cessió al Cadí La Seu durant part de la temporada 2017-2018. Oma, que té un any més de contracte, passarà per quiròfan, encara amb data per determinar, i es perdrà el que resta de temporada. Cayetano Pérez va aprofitar la roda de premsa de presentació de Marta Xargay per enviar ànims a l'aler.

Helena Oma havia tingut fins ara una mitjana de 14 minuts en els partits de Lliga Femenina, amb 2,4 punts i 2,1 rebots. Sovint ha fet una feina de revulsiu sortint des de la banqueta, tot i que en alguns partits del curs Èric Surís no l'ha acabat utilitzant, sobretot en l'Eurolliga, on el seu paper ha sigut més testimonial. La jugadora de Terrassa té un any més de contracte amb el club gironí i comença ara un llarg període de recuperació que la mantindrà fora de les pistes fins a la temporada que ve.