Marc Gasol confirma que busquen una invitació per jugar a Europa

El Bàsquet Girona treballa per competir a Europa la temporada que ve. Ho ha explicat aquest migdia el president, Marc Gasol, en una compareixença a Fontajau on ha analitzat el present i el futur del club. Gasol ha explicat també que estan reestructurant l'àrea esportiva, que estarà formada per tres persones, Xus Escosa com a General Mànager, un director esportiu que, ha admès, podria ser Fernando San Emeterio (exjugador de l'Akasvayu i ara assistent del València), i una tercera persona destinada a l'scooting internacional i a la recerca de talent jove. Sobre la continuïtat de Fotis Katsikaris, que aquesta setmana el periodista especialitzat en bàsquet Txema de Lucas donava per segura, ha dit que "ho hem de veure". "Estem tancant la part de la direcció esportiva. Treballem per la continuïtat del tècnic, estic content amb la majoria de les coses que ha fet en Fotis, però més important que això és que l'entrenador treballi en línia amb la direcció esportiva", ha afegit.

Marc Gasol ha fet la roda de premsa precisament el dia que el Bàsquet Girona celebra el seu desè aniversari. Ho fa amb reptes de futur com la participació europea, que hauria d'arribar via una invitació de la Europe Cup que el club ha demanat i espera obtenir resposta durant la primera quinzena de juny. També amb la possibilitat de fusionar-se amb l'Uni Girona, sota el paraïgues del club de Gasol, una possibilitat que el president no ha negat tot i que ha tirat pilotes fora: "fa dues temporades que treballem amb ells i compartim la mateixa passió pel bàsquet i la ciutat. Ho fem a gust i estem parlant, però hem de veure com acaba tot".

Durant la compareixença l'expivot també ha confirmat que busquen un equip d'Eurolliga per fer un partit amistós a Fontajau aquesta propera pretemporada, i que durant el curs que ve s'haurà de donar forma a algun acte a través del qual es pugui acomiadar dels aficionats, ara que ha canviat definitivament la pista pels despatxos. "A Memphis em van retirar la samarreta l'abril passat, aquest 2024, i hi vaig jugar l'últim partit el 2019. Hem de deixar passar el temps. Durant la temporada vinent segur que hi haurà el moment per fer aquesta celebració", ha afirmat. En temes esportius Gasol també ha dit que volen renovar l'entesa amb el Salt per la plaça de la lliga EBA. "Aquests deu anys han passat molt de pressa, estem contents i orgullosos d'haver arribat fins aquí", ha subratllat. Sobre la valoració de la temporada del primer equip ha assenyalat que "ha sigut un curs llarg, amb alts i baixos, però el club ha reaccionat prou bé als moments difícils. Tretze victòries estan prou bé, encara que sempre som ambiciosos. A poc a poc estem aconseguint jugar millor i tenir una identitat pròpia", ha considerat.