Van Aert es recupera a Girona de la brutal caiguda a Flandes

El ciclista belga Wout Van Aert s'està recuperant a les comarques gironines de la brutal caiguda que va patir a la clàssica A Través de Flandes a finals del març. Aquests dies ha compartit a la xarxa social per a esportistes Strava un seguit de recorreguts que ha fet per les comarques del Baix Empordà, l'Alt Empordà, el Gironès i la Selva, amb sortida i arribada des de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. No és el primer cop que el ciclista és a les comarques gironines per entrenar. Altres anys se l'ha vist fent sortides per Girona amb rutes d'entre 100 i 200 quilòmetres en bicicleta i entrenaments corrent per les ribes del Ter o les Deveses de Salt. Aquests dies està fent tirades curtes però altres que superen els 200 quilòmetres i els 2.500 metres de desnivell positiu.

Van Aert va caure a finals del mes març i es va trencar la clavícula i diverses costelles.

Considerat com un dels "Sis Grans" (juntament amb Pogacar, Roglic, Van der Poel, Vingegaard i Evenepoel), el ciclista belga ha guanyat nou etapes del Tour de França, la Strade Bianche de 2020, la Milà-Sanremo del mateix any, l'Amstel Gold Race de 2021 i Gant-Wevelgem del mateix any. Al 2022 segueix ampliant el seu palmarès de clàssiques amb la Omloop Het Nieuwsblad i la E3 Saxo Bank Classic.

Al 2023 segueix ampliant el seu palmarès de clàssiques amb la seva segona victòria a la E3 Saxo Bank Classic. A més, també ha aconseguit la medalla de plata dels Jocs Olímpics de 2020 en ciclisme en ruta i fou el guanyador de la classificació per punts del Tour de França del 2022.En ciclocross, ha guanyat tres cops el campionat del món i un quart cop en la categoria sub-23.

Especialista en clàssiques, esprints i contrarrellotge aquest havia de ser el cap de fitxés del seu equip el Giro d'Itàlia del Team Visma Lease a Bike (antic Jumbo Visma), després que Primoz Roglic fitxés per l'equip Bora (que aviat canviarà a Red Bull). La caiguda a Flandes però, va obligar l'equip a canviar de plans i va situar-hi a Cian Uijtdebroeks, que ha hagut de plegar, malalt, quan lluitava pel podi.

Una de les rutes. / DdG