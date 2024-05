Jutgen un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per violar una dona en un pis d'Olot quan estava afectada pel consum d'alcohol i drogues. La fiscalia sosté que, el matí del 21 de desembre del 2019 i després d'una nit de festa, processat i víctima estaven al domicili d'un conegut per continuar bevent i prenent cocaïna. Allà, la dona es va trobar malament i es va estirar al llit. Segons la fiscal, quan havia perdut "el sentit de la realitat", el processat la va violar. L'acusat nega les relacions sexuals. Segons el seu relat, es van petonejar i ell li va fer uns xuclets però no van tenir sexe perquè ell estava "molt perjudicat". Argumenta que la víctima el va denunciar per amagar una infidelitat al seu marit.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual amb penetració i d'un delicte de lesions lleus i sol·licita 6 anys de presó i multa de 500 euros. La defensa, encapçalda pel lletrat Carles Monguilod, demana l'absolució.