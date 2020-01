El Barça s'aferra al talent de Messi per superar l'Atlètic a la Supercopa

Leo Messi, el jugador més determinant del futbol mundial, torna a creuar-se en les aspiracions de l'Atlètic de Madrid, en la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya (20.00, Movistar Liga de Campeones), amb el record encara fresc del duel al Wanda Metropolitano que va desequilibrar en el tram final l'argentí.

El Barcelona és a Yeda des de dimarts. No han anat a l'Aràbia Saudita ni Ousmane Dembélé, ni Arthur Melo ni Marc André Ter Stegen. La baixa del porter alemany és la més rellevant del conjunt d'Ernesto Valverde, que ha citat diversos jugadors del filial. Els porters Iñaki Peña i Arnau Tenas, a més de Riqui Puig, Collado i Araújo.

Ter Stegen va frenar el quadre de Simeone al partit de Lliga de fa un mes. El porter alemany va tenir una actuació portentosa i va evitar els gols del conjunt matalasser. La resta està a les ordres de Valverde, que aspira a la conquesta del primer títol del curs per assossegar l'entorn i confirmar les expectatives del seu equip.

L'Atlètic de Madrid també va viatjar dimarts a l'Aràbia Saudita amb un sol dubte de l'onze contra el Barcelona, Koke Resurrección o Héctor Herrera. Gaudeix de la seva millor ratxa de la temporada, quatre victòries; i amb l'ambició de sempre per assaltar el seu vuitè títol de l'era Simeone.

Una Lliga (2013-14), una Copa del Rei (2012-13), una Supercopa d'Espanya (2014), dues Lligues d'Europa (2011-12 i 2017-18) i dues Supercopes continentals (2012 i 2018) marquen l'època amb més èxits de la història del club blanc-i-vermell, però també disparen l'exigència sobre un equip que eleva la seva capacitat i el seu pressupost sense pausa.

En aquest sentit, l'Atlètic afronta el desafiament que li suposa la Supercopa de la ciutat saudita de Yeda en un bon moment, alleujat i revitalitzat per quatre victòries seguides, tres a la Lliga (2-0 a l'Osasuna, 1-2 a el Betis i 2-1 a el Llevant) i una a la Lliga de Campions (2-0 al Lokomotiv Moscou), després de travessar un tram de cinc triomfs en 18 partits, amb molts dubtes i molt poques certeses.

El conjunt matalasser és un altre respecte a fa un mes i mig, sobretot pels resultats, mentre Simeone estabilitza un onze que previsiblement mantindrà en la semifinal contra el Barcelona, amb un sol dubte a resoldre abans del partit: Koke o Herrera. El migcampista espanyol està acabat de recuperar d'una lesió muscular que l'ha apartat dels dos últims xocs, contra el Betis (1-2) i el Llevant (2-1). Per aquí ve el dubte de la titularitat d'un futbolista que en condicions normals és absolutament indiscutible en cada alineació de l'entrenador. L'alternativa a Koke, que encara no té l'alta mèdica, és Héctor Herrera. El migcampista mexicà ha donat un plus a l'Atlètic des de la seva jerarquia, la seva visió o el seu sentit tàctic en què ha pres un protagonisme que no tenia al principi de la campanya, però podria partir de suplent a Yeda, entre la recuperació de Koke i l'incontestable moment d'Ángel Correa per la banda dreta.