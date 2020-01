El campionat de Girona de grups de xou, a Granollers

El campionat territorial de patinatge en grups de xou previst per a diumenge a Fontajau es trallada al dia 16 de febrer a Granollers, davant la impossibilitat de fer-lo a Girona. Fontajau va quedar inundat dijous a conseqüència del temporal Gloria i no se sap quan tornarà a estar a punt. El pavelló de Granollers té aforament per a més de 5.000 espectadors.