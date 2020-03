«La decisió més prudent seria jugar el Barça-Nàpols a porta tancada»

La Generalitat de Catalunya decidirà avui si el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Barcelona i el Nàpols, previst per al pròxim 18 de març, finalment es disputa a porta tancada al Camp Nou. «Demà hi ha prevista una reunió entre la Generalitat i el club, per aplicar els protocols tant del Ministeri com del Departament de Salut», va explicar ahir Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de Català. Aquests protocols estableixen que tots els esdeveniments esportius que prevegin una elevada participació tant d'esportistes com d'espectadors procedents dels països afectats o bé es cancel·lin o s'ajornin i que, si per motius de calendari això no és possible, es disputin a porta tancada.

«El Barcelona-Nàpols és un partit de Lliga de Campions amb una previsió d'assistència d'esportistes i aficionats italians i, tot i que Nàpols no és una de les quatre regions que en aquests moments es troben confinades a Itàlia, també és evident que és Itàlia, un dels països afectats», va precisar Figueras. El màxim dirigent de l'esport català va deixar entreveure que, en la reunió d'avui es podria apostar per prendre «la decisió més prudent», que no és altra que el partit es disputi «a porta tancada». D'altra banda des de LaLliga i Sanitat s'està començant a plantejar la possibilitat que hi hagi partits de Primera i Segona divisió a porta tancada a partir d'aquest cap de setmana i un dels que es podria veure afectat seria el R. Madrid-Eibar que obre la jornada divendres.

els dubtes amb el godó



L'anunci de la suspensió d'Indian Wells, el primer Màsters 1.000 de la temporada que havia de començar demà a Califòrnia, va ser ahir la primera gran afectació del coronavirus en el món del tennis a l'espera del que pugui passar amb el Godó. De moment, el torneig ha suspès la presentació oficial que s'havia de fer avui a Barcelona, però des de l'organització s'assegura que, de moment, el torneig continua en peu amb les dates ja programades del 12 al 18 d'abril.



els jocs de tòquio



La cerimònia de l'encesa de la torxa olímpica que se celebrarà dijous a Olímpia (Grècia) tindrà lloc sense la presència de públic a causa de l'amenaça del coronavirus. L'acte es durà a terme només davant 100 persones acreditades pel Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Comitè Organitzador dels Jocs de Tòquio (COJO) 2020. La flama olímpica hauria d'arribar al Japó el 20 de març després del seu pas per Grècia. Després iniciarà un llarg trajecte de 121 dies per les 47 prefectures del Japó començant a Fukushima fins a arribar a Tòquio per a l'inici dels Jocs.



el sis nacions de rugbi



El partit de rugbi entre França i Irlanda del Sis Nacions, que havia de disputar-se el proper dissabte, ha estat posposat a causa del coronavirus. És el tercer partit del Sis Nacions que es posposarà després de l'Itàlia-Anglaterra, previst per a aquest mateix dia 14, i de l'Irlanda-Itàlia, que hauria d'haver-se jugat dissabte passat a Dublín.