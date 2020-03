Javier Tebas: «Estic convençut que es podrà acabar la temporada

Si divendres el Leganés anunciava que el seu director general havia donat positiu a la prova del coronavirus i dissabte l'Alabès feia públic que dos integrants de l'àrea tècnica també havien estat contagiats de coronavirus, ahir el València va anunciar els primers casos de jugadors. Es tracta d'Ezequiel Garay, confirmat pel mateix jugador, i de José Luis Gayà i Eliachim Mangala, a més a més del delegat Paco Camarasa i d'un membre dels serveis mèdics.

També a La Lliga, en aquest cas a Segona A, l'Elx anunciava que el davanter brasiler Jonathas de Jesús havia donat positiu a la prova. Mentre es van coneixent nous casos de jugadors infectats pel coronavirus, continua la incertesa al voltant de la competició. En aquest sentit, ahir el president de la Lliga, Javier Tebas, va parlar del tema per mostrar el seu convenciment que la Lliga es podrà reprendre.

Tebas està convençut que s'acabarà la temporada de futbol i va calcular en un 25% dels ingressos per drets audiovisuals el perjudici econòmic que implicaria no poder acabar el campionat per l'epidèmia de coronavirus.

«He estat treballant mitjançant converses telefòniques i videoconferències durant tot el cap de setmana amb institucions europees i presidents de clubs espanyols perquè cal coordinar-nos i ve una setmana molt important», va dir en declaracions a la cadena COPE. Pel que fa al campionat de lliga i a la possibilitat que hagués de resoldre's en un play-off, va afirmar: «El que contemplem ara és que acabarem la competició. Aquesta setmana es poden prendre importants decisions a Europa». «He tingut contactes amb Itàlia, Alemanya i altres presidents de lligues.

Estem treballant per donar una solució perquè el coronavirus és un tema de salut i per a la salut hi són els metges. Nosaltres hi som per donar una solució al problema econòmic que es plantejarà, què passa amb els prop de cent contractes audiovisuals que tenim a tot el món. Si no retransmets el senyal no podràs cobrar, això està clar», va explicar. Tebas va assenyalar que està treballant amb altres lligues «per quadrar els calendaris», però s'ha mostrat convençut que es podrà acabar la temporada. «Ens queda un 25 per cent de la temporada per jugar i tot el pressupost caldrà revisar-lo. Aquest és el mal que pot passar si no s'acaba la competició», va reiterar.

Quant al personal de la Lliga, va revelar que han tingut dos casos positius en coronavirus, encara que ell no està afectat: «Jo no estic en quarantena. No tinc símptomes i no m'he fet la prova. Ja teníem un pla d'actuació des de fa setmanes i l'hem aplicat. El 95 per cent a la Lliga ja està en teletreball».



Cinc casos al València i un a l'Elx

El València va informar en un comunicat que s'han detectat cinc casos positius de coronavirus COVID-19 de tècnics i jugadors del primer equip i, tot i que no va informar de qui es tractava, un d'ells és el futbolista argentí Ezequiel Garay, que ho va confirmar a les xarxes socials, i els altres serien Mangala, Gayà, el delegat Camarasa i un membre dels serveis mèdics, Aliaga. «Tots es troben en els seus domicilis amb bon estat de salut i amb mesures d'aïllament.

Al marge de les informacions que proporcionarà en les pròximes hores, el club reitera el seu suport a les autoritats sanitàries en la campanya de conscienciació social a tota la població perquè es mantingui en el seu domicili i que segueixi amb totes les mesures d'higiene i prevenció ja publicades», assenyala el comunicat.

El València va ser el primer club de l'Estat a prendre mesures dràstiques contra el coronavirus, en prohibir les conferències de premsa de jugadors i cos tècnic, així com tancar els entrenaments. Tot i això, ha estat el primer club de la Lliga en el qual s'han donat a conèixer els primers casos de positiu.

El València va jugar un partit de Lliga de Campions a Milà, un dels epicentres de la infecció de coronavirus a Itàlia, el 19 de febrer, uns dies abans que esclatés el brot al nord del país translapí, i dies després un dels periodistes que van viatjar a Itàlia per cobrir la informació del partit va donar positiu. Per aquest motiu, el club va prendre mesures per intentar aïllar la seva plantilla, tot i que el 6 de març jugava a porta oberta davant l'Alabès. El passat 10 de març, el València va jugar el seu últim partit, la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions davant l'Atalanta, a porta tancada a Mestalla, per evitar el desplaçament de més de 2.000 italians.

A Segona A, també ahir, l'Elx anunciava que el seu davanter brasiler Jonathas de Jesús, incorporat aquest mercat d'hivern, havia donat positiu a la prova del COVID-19.